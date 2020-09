Torre de Busi, muore un altro cercatore di funghi. E’ il terzo in due giorni

La vittima è Enrico Carenini classe 1949

A trovare il corpo senza vita dell’uomo alcuni escursionisti. La salma è stata recuperata in serata dai volontari del Soccorso Alpino

TORRE DE BUSI – Un’altra tragedia si è registrata nella serata di oggi, giovedì, a Torre de Busi, dove ha perso la vita un uomo di 71 anni, mentre stava cercando funghi. E’ la terza vittima in due giorni.

A scoprire il corpo senza vita di Enrico Carenini, sono stati alcuni escursionisti che hanno notato un cappello bianco. Insospettiti, hanno perlustrato la zona trovando, in fondo alla valle, il corpo del 71 enne. L’uomo sarebbe scivolato in un dirupo per oltre 60 metri: una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Subito sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata poi recuperata e portata a valle dai volontari del Soccorso Alpino.

In due giorni sono tre le vittime tra i cercatori di funghi: il 71enne di Torre de Busi, un uomo di 72 anni di Castello Brianza che ha perso la vita oggi pomeriggio nei boschi di Giumello vicino alla chiesa di Sant’Ulderico e, ieri, mercoledì un finanziere di 56 anni morto nei boschi di Premana.