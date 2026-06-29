Torre de’ Busi piange Mario Piacentini, lavorò per 20 anni alla funivia di Valcava

Dopo la chiusura dell’impianto nel 1974, si trasferì sull’appennino modenese
Nel 2024, all’età di 90 anni, tornò a Valcava per rivedere la “sua” funivia
TORRE DE’ BUSI – Una triste notizia, oggi, colpisce la comunità di Torre de’ Busi che dice addio a Mario Piacentini, un uomo che è stato protagonista e testimone di una pagina storica del paese della Valle San Martino che a partire dal 1928 visse un boom del turismo col la costruzione della funivia di Valcava.
Il signor Piacentini, per una ventina di anni, lavorò come capo stazione e capo servizio per la funivia che collegava il centro di Torre de’ Busi con la località turistica di Valcava. Assunto nel 1953, appena maggiorenne, lavorò fino a quando cessò le corse, nel 1974, alle dipendenze dell’ingegner Tommaso Comolli, figlio dell’architetto Alessandro Comolli che nel 1925 realizzo il progetto della funivia. Sua moglie Fidalma, invece, gestiva il bar alla partenza dell’impianto a Torre De’ Busi.
Dopo 50 anni, nel gennaio 2024, il signor Piacentini, accompagnato dal nipote Paolo Piacentini che vive a Torre de’ Busi, tornò a Valcava da Lama di Monchio, il paesino degli Appennini modenesi dove abitava: quella giornata rappresentò un vero e proprio tuffo nei ricordi che ci raccontò con tanta passione e un po’ di nostalgia.
Oggi Mario Piacentini si è spento all’età di 92 anni con grande commozione per tutta la comunità di Torre de’ Busi che vede andarsene un pezzo della sua storia.
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