Torre de Busi piange Stefano, storico dipendente comunale. Aveva 44 anni

Il commosso ricordo della sindaca Ninkovic

I funerali venerdì pomeriggio nella Chiesa di San Gottardo

TORRE DE BUSI – L’intera comunità di Torre de’ Busi piange la scomparsa di Stefano Carenini, storico dipendente comunale venuto a mancare all’età di soli 44 anni. Figura conosciuta e stimata da tutti, Stefano era molto più che un semplice stradino: era un punto di riferimento, una presenza costante e affidabile in paese, sempre pronto a dare una mano nelle tante piccole e grandi necessità quotidiane del Comune.

A ricordarlo con parole toccanti è la sindaca Eleonora Ninkovic, che gli ha dedicato un commosso saluto: “Ciao Stefano.Troppo presto la morte ti ha strappato da questa Vita che amavi e da tutti i tuoi Cari. Grazie per la tua generosità e disponibilità. Grazie per tutto il lavoro che hai fatto in questa Comunità. Grazie per aver potuto contare su di Te sempre. Grazie per l’Amicizia”.

Stefano lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto. Lascia la mamma Fiora, il papà Vittorio, la sorella Daniela, i nipoti e la compagna Katia. I funerali si terranno giovedì 1° agosto alle ore 15 presso la chiesa di San Gottardo, preceduti dalla recita del Santo Rosario.