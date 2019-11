Torre de Busi. Spalaneve fuori strada, illeso il conducente

L’incidente è avvenuto in via San Gottardo poco prima delle 12

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri

TORRE DE BUSI – Solo un brutto spavento (e ovviamente i danni al mezzo) per un uomo alla guida di uno spalaneve uscito di strada pochi minuti prima delle 12 di oggi, venerdì.

L’incidente è avvenuto a Torre de Busi, lungo via San Gottardo, poco prima del bar Canalet. L’uomo stava procedendo con il mezzo pesante in discesa, direzione Calolziocorte, quando, forse per un guasto ai freni, è andato a sbattere contro il guard rail lato strada, per poi invadere la corsia opposta, sfondare la recinzione di un orto e finire fuori strada.

L’uomo sarebbe uscito dal mezzo autonomamente e senza riportare alcuna ferita, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare il veicolo e i Carabinieri per i rilievi del caso.