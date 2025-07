Tragico incidente a Monte Marenzo: due morti e un ferito grave

L’incidente si è verificato verso le 16.15, coinvolti un’auto e un camion

Tragico il bilancio. Strada chiusa e soccorritori al lavoro

MONTE MARENZO – Due morti e un ferito in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio del gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì, in via Roma, lungo la Lecco-Bergamo, a Monte Marenzo.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Tra le cause non si esclude un malore o un colpo di sonno del conducente del’auto finita contro il camion. L’impatto frontale è stato devastante, come dimostrano le condizioni dei mezzi, gravemente danneggiati.

Ingente la mobilitazione dei soccorsi: in posto quattro ambulanze, l’automedica e due elicotteri del 118, decollati da Bergamo e da Sondrio, oltre che i Carabinieri. Purtroppo, per due delle persone coinvolte, entrambe a bordo dell’auto, di 67 anni, non c’è stato nulla da fare: i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grave invece una terza persona, anch’essa a bordo dell’auto, presa in carico dai sanitari in codice rosso. Soccorso, fortunatamente senza gravi conseguenze, il conducente del mezzo pesante.

La strada è stata chiusa al traffico con inevitabili conseguenze sulla viabilità. Il corso i rilievi del caso.