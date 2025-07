Tragico incidente a Monte Marenzo, le due vittime sono calolziesi

Si tratta di Alessandro Giovenzana e della moglie Maria Assunta Cattaneo

Soccorsa in gravi condizioni la figlia di 34 anni che viaggiava con loro

MONTE MARENZO/CALOLZIO – Sono entrambe di Calolzio le vittime del tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio, lungo la Lecco-Bergamo a Monte Marenzo. Alessandro Giovenzana, classe 1958, 67 anni appena compiuti, e la moglie Maria Assunta Cattaneo, classe 1957, i loro nomi. La coppia stava viaggiando insieme alla figlia di 34 anni a bordo di una Kia Picanto quando per motivi da chiarire, forse un malore o un colpo di sonno del conducente, si sono scontrati frontalmente contro un grosso camion che viaggiava in direzione opposta.

L’impatto è stato devastante, come ben visibile da entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro, gravemente danneggiati. Purtroppo per marito e moglie, seduti rispettivamente al posto di guida e sul sedile posteriore, non c’è stato niente da fare. Troppo violento lo scontro, i due sono morti sul colpo. Gravi le condizioni della figlia che viaggiava al posto del passeggero, presa in carico dai sanitari in codice rosso. Soccorso anche il conducente del mezzo pesante, un 41enne.

La mobilitazione dei soccorsi è stata ingente, in posto si sono portate 4 ambulanze, due automediche e due elicotteri decollati da Bergamo e da Sondrio. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro costato la vita ai due coniugi calolziesi.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con la strada rimasta a lungo chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.