Tragico incidente a Vercurago, martedì a Foppenico i funerali di Nino Ingallina

CALOLZIOCORTE – Il lutto per la morte di Nino Angelo Ingallina coinvolge l’intera città di Calolzio, con i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e concittadini che rimbalzano sui social e si stringono intorno alla famiglia del giovane.

Il 31enne è morto nella giornata di ieri, sabato 22 luglio, dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente a Vercurago. Ingallina viaggiava, seduto sul sedile del passeggero, a bordo della Skoda Fabia guidata da un amico 27enne e in compagnia di un’altra coppia di amici, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 29, che erano sui sedili posteriori. Intorno alle 2.30, all’altezza dell’incrocio semaforico di Vercurago lo schianto, violentissimo; con l’auto che è uscita di strada impattando prima contro l’angolo di un edificio sulla destra e per finire poi nella corsia opposta. Le condizioni di salute del 31enne sono apparse da subito disperate: a nulla è valso l’intervento dell’equipe medica dell’elisoccorso e il trasporto in urgenza all’ospedale. E’ deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

I funerali del 31enne si svolgeranno martedì 25 luglio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Foppenico. La salma – che ora si trova all’ospedale di Lecco – arriverà in chiesa martedì alle 10 per il Rosario. Dopo la funzione religiosa la famiglia ha disposto la cremazione. Nino Angelo Ingallina lascia la mamma Gina, il papà Michele, la sorella Sofia e il fratello Mattia.

Sarebbero stabili le condizioni di salute degli altri tre ragazzi coinvolti nell’incidente: il conducente di 27 anni, curato all’ospedale di Bergamo, sarebbe stato dimesso; la ragazza di 29 anni è ricoverata all’ospedale Manzoni e il 22enne al San Gerardo di Monza.