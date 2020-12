Trovato con la cocaina, denunciato 35enne di Vercurago

Controlli antidroga dei carabinieri nel calolziese, una denuncia

Giovane di Vercurago sorpreso con due grammi di cocaina

VERCURAGO – Nella tarda serata di ieri, venerdì, i carabinieri di Calolziocorte, nel corso dei controlli sul territorio per la prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti, a Vercurago hanno effettuato una perquisizione nei confronti di 35enne del posto.

L’uomo è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina del peso complessivo di 2,4 grammi, debitamente sequestrata, motivo per cui il giovane è stato denunciato in stato di libertà.