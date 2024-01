Truffe agli anziani a Calolzio, l’amministrazione invita a fare attenzione

Segnalata la presenza sul territorio di individui che, con vari espedienti, si fanno consegnare denaro

“Nel caso di chiamate ‘sospette’ consultate amici o parenti prima di prendere qualsiasi iniziativa e chiamate le forze dell’ordine”

CALOLZIOCORTE – Nel territorio calolziese moltiplicano gli episodi di truffe ai danni delle persone anziane da parte di malviventi che, con vari espedienti, cercano di farsi consegnare denaro e preziosi. Dal finto tecnico, alla telefonata allarmante in cui ci sarebbero parenti in difficoltà che necessitano di denaro, gli stratagemmi sono molteplici ma il fine ultimo è sempre lo stesso.

E’ lo stesso sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi a mettere in guardia tutta la cittadinanza: “Segnaliamo la presenza sul territorio di individui che sotto varie forme convincono le persone, soprattutto quelle più anziane, a farsi consegnare denaro contante con vari stratagemmi, come per esempio chiamando al telefono facendosi passare per parenti o amici degli stessi che hanno bisogno immediato di soldi per un’emergenza. Pertanto, si chiede, soprattutto ai più fragili, di prestare grande attenzione nel caso di chiamate ‘sospette’ e di consultarsi con amici o parenti prima di prendere qualsiasi iniziativa, oltre a segnalare alle Forze dell’Ordine questi tentativi truffaldini”.