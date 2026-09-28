Truffe telefoniche a Calolzio, fate attenzione e non aprite la porta a sconosciuti

Nella mattinata di oggi, in città, numerose le chiamate all’indirizzo di anziani

“Una macchina, che risulta di sua proprietà, è stata utilizzata per una serie di rapine”

CALOLZIOCORTE – Il copione è sempre lo stesso: una telefonata da un sedicente “comandante dei Carabinieri di Lecco” che afferma che una macchina che risulta intestata all’interlocutore è stata utilizzata per una serie di rapine. Nel caso che ci è stato riferito, il finto Carabiniere ha aggiunto che dall’Arma era stata inviata una raccomandata che non è stata ritira, perciò era necessario recarsi al comando provinciale di persona.

L’anziano, che fortunatamente non ha abboccato, ha detto che avrebbe contattato direttamente il comando, allora il truffatore ha chiuso repentinamente la comunicazione. Da quando appreso questi malviventi, durante la mattinata di oggi (lunedì 28 settembre), avrebbero tentato numerose truffe a Calolziocorte, con le vittime prescelte che erano quasi sempre anziani.

L’invito è sempre uno solo ed è bene ripeterlo: non tenere assolutamente conto della storia che viene raccontata al telefono, ma soprattutto non aprire per nessun motivo la porta a sconosciuti. In caso di dubbi è sempre possibile contattare il Numero Unico per le Emergenze 112.