Valcava perde uno dei suoi pilastri, addio ad Alfredo Brumana

Storico titolare del bar alimentari La Pola, era una memoria storica e punto di riferimento per tutti

Aveva 84 anni, i funerali a Valcava lunedì 2 dicembre: “Gentile e sempre sorridente, la sua morte lascia un vuoto profondo”

TORRE DE’ BUSI – Valcava dice addio ad Alfredo Brumana morto all’età di 84 anni. Nato e cresciuto in paese, era la memoria storica della nota località turistica sopra Torre de’ Busi, ai piedi del Monte Tesoro. Ha cominciato a lavorare prima nell’albergo di famiglia, poi ha legato il proprio nome alla sua attività, il Bar Alimentari La Pola, accanto alla chiesa di San Rocco.

“E’ sempre stato socievole, simpatico e affabile – così lo ricorda Piero Perucchini, nativo di Valcava e amico d’infanzia di Alfredo Brumana -. La sua grande passione era la caccia e proprio da qui deriva il nome del suo bar alimentari: Pola, infatti, è il termine dialettale utilizzato per indicare la Beccaccia. Si può dire che era l’ultima memoria storica del paese: aveva una ricca collezione di fotografie d’epoca, anche legate alla vecchia funivia e conosceva tutto del posto; storie e aneddoti”.

Sicuramente è una grande perdita per tutti perché Alfredo Brumana è stato uno di quei commercianti che ha contribuito, negli anni d’oro, alla crescita di Valcava: “E’ inutile dire che era conosciuto da tutti – ha continuato Perucchini -. Di storie da raccontare ce ne sarebbero tante, come dimenticare il salame nostrano che faceva lui, di così buoni non è più trovati… Sempre disponibile, è stato un punto di riferimento per tutti noi, soprattutto quando Valcava era una meta gettonata. Le condoglianze vanno a tutta la sua famiglia. Un altro pilastro di Valcava se ne è andato, buon viaggio amico mio”.

Un messaggio di vicinanza alla famiglia, a nome di tutta la comunità, è stato rivolto anche dal sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic: “Era davvero un uomo fantastico – ha ricordato -. Gentile, disponibile e sempre sorridente”.

Alfredo Brumana lascia la moglie Bianca Mangili, ex maestra, e i figli Giovanni e Silvia. I funerali verranno celebrati lunedì 2 dicembre nella chiesa di San Rocco a Valcava alle ore 15 e saranno preceduti dalla recita del Santo Rosario. La morte di Alfredo Brumana lascia un vuoto profondo all’interno della comunità.