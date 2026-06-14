Vercurago, 58enne si infortuna cercando il suo drone al Castello dell’Innominato: elisoccorso

L’uomo si sarebbe ferito nel tardo pomeriggio durante il tentativo di recuperare il velivolo radiocomandato finito in un’area difficile da raggiungere

VERCURAGO – Un uomo di 58 anni sarebbe rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del Castello dell’Innominato, sopra Vercurago, mentre tentava di recuperare il proprio drone finito in un’area particolarmente impervia.

L’incidente si sarebbe verificato poco dopo le 18.20. Secondo le prime informazioni disponibili, il 58enne avrebbe riportato un infortunio in seguito a una caduta durante le operazioni di recupero del velivolo radiocomandato.

L’allarme è scattato alle 18.20 circa e ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso. La centrale operativa ha allertato i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri, i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Laghi mentre sul posto si è portato l’elisoccorso decollato da Como, indispensabile per raggiungere rapidamente la zona interessata.

Le operazioni di recupero si sono concentrate nell’area della Rocca, caratterizzata da tratti particolarmente scoscesi. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Resta da ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, anche se dalle prime informazioni raccolte il ferimento sarebbe avvenuto mentre il 58enne cercava di recuperare il drone in una zona impervia nei pressi del Castello dell’Innominato.