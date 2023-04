L’incendio di una vettura in un terreno di Vercurago

Intervengono i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme

VERCURAGO – Vigili del Fuoco al lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Vercurago per un incendio che ha riguardato un’automobile in un terreno in via Don Tommaso Valsecchi.

Al momento non sono chiare le cause del rogo che potrebbe essere partito dalle sterpaglie per poi estendersi alla vettura. Sul posto sono state mobilitate due squadre di pompieri.