Vercurago, abbatte i paletti e si ribalta con la microcar

E’ successo all’alba di oggi, domenica, in via Roma, davanti al cimitero

Trasportata in ospedale per accertamenti una ragazza di 31 anni

VERCURAGO – Ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver abbattuto alcuni paletti posti a protezione del marciapiede, è finita con l’auto ribaltata nell’altra corsia della strada.

Grandissimo spavento questa notte, per un’automobilista di 31 anni alla guida di una microcar di colore scuro, in marcia in direzione Lecco. L’incidente è successo una manciata di minuti prima delle 6 in via Roma all’altezza del cimitero.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi con l’arrivo in posto, in codice giallo, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Dopo le prime cure prestate in posto, l’automobilista è stata trasportata all’ospedale Manzoni in codice verde. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Lecco per i rilievi.

Attivati anche gli operatori del Mpm Group per le operazioni di pulizia della strada.