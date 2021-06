Incidente nel pomeriggio di fronte alla spiaggia di Vercurago. Auto finisce fuori strada e si ribalta

Soccorso un automobilista, è un 45enne residente in paese

VERCURAGO – Schianto sul lungolago di Vercurago dove un 45enne alla guida di una Fiat Panda, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una cancellata a lato della strada. L’auto, a seguito dell’urto, si è poi ribaltata terminando la sua corsa davanti all’ingresso del bar del centro sportivo.

L’incidente è accaduto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, giovedì. Per soccorrere il 45enne sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolzio con un’ambulanza e gli uomini del 118, con loro anche i Vigli del Fuoco che hanno supportato i sanitari nelle operazioni.

Il tutto è accaduto di fronte alla spiaggia al momento molto frequentata, fortunatamente non ci sono pedoni coinvolti nell’incidente. L’automobilista, residente in paese, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, con un trauma cranio facciale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale per chiarire la dinamica del sinistro.