Vercurago, il materassino capotta nel lago, soccorsi due bagnanti

Spavento poco dopo le 16 sulla spiaggia di Vercurago

Soccorsi due bagnanti che hanno rischiato di annegare

VERCURAGO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di martedì al lido di Vercurago per due bagnanti in difficoltà in acqua.

Stando a quanto appreso pare che i due, un uomo e una donna, avrebbero preso il largo a bordo di un gonfiabile quando si sarebbero capottati. Ad evitare il peggio alcuni ragazzi che dalla riva, vedendo i due bagnanti in difficoltà, si sono tuffati in acqua raggiungendo la coppia e riportando l’uomo e la donna sulla spiaggia.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi: la donna, 55 anni, avrebbe infatti accusato un malore. Fortunatamente però, non è stato necessario il trasporto in ospedale.