Vercurago. Malore sul sentiero per il Castello dell’Innominato, soccorsa 81enne

E’ successo intorno alle 11.30

L’anziana trasportata in Ospedale in codice giallo

VERCURAGO – Intervento dei soccorritori a Vercurago nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, per una donna di 81 anni che si è sentita male. Stando a quanto appreso l’anziana stava salendo verso il Castello dell’Innominato quando all’altezza dell’ultima cappelletta avrebbe accusato un malore.

Immediata la chiamata ai soccorsi, due squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate a bordo dell’autopompa e un mezzo fuoristrada per raggiungere la zona. Una volta raggiunta la donna, i Vigili del Fuoco l’hanno imbarellata e trasportata a spalla fino all’ambulanza in attesa in un luogo accessibile.

L’intervento è stato condotto in collaborazione con l’elisoccorso 118 di Bergamo e l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, garantendo così una risposta rapida ed efficace all’emergenza. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore. L’81enne è stata trasportata in Ospedale a Lecco in codice gallo.