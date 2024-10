L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì

VERCURAGO – L’eccezionale ondata di maltempo che ha investito tutto il nostro territorio nella giornata di ieri, 8 ottobre, ha provocato l’interruzione di via San Martino, in località Folla a Vercurago, per la caduta di un albero. L’immediato intervento dei volontari della Protezione Civile ha permesso il ripristino della viabilità.