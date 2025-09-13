Vercurago. Smottamento e ricerca persona, intervento dei Vigili del Fuoco

Impegnati l’elicottero e le squadre da terra intorno alle ore 14 di oggi, sabato

Dopo approfondite ricerche e controlli, la persona è stata rintracciata sana e salva vicino alla sua abitazione

VERCURAGO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 14 a Vercurago, nella zona della Rocca dell’Innominato, per verificare uno smottamento e ricercare una persona che non era rientrata, con la possibilità che potesse essere finita sotto lo frana.

La squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco è intervenuta da terra, mentre l’elicottero “Drago” è stato impiegato con a bordo il sistema IMSI catcher (ricerca tramite telefono) per supportare le ricerche.

Dopo approfondite ricerche e controlli, la persona è stata rintracciata vicino alla sua abitazione, risultando sana e salva. Sul posto erano presenti anche una squadra del soccorso alpino e il sindaco, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza.