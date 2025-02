Calolziocorte. Dimesso dall’ospedale il 34enne accoltellato in centro

L’aggressione al culmine di una violenta lite tra quattro persone

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire i contorni della preoccupante vicenda

CALOLZIOCORTE – E’ stato dimesso dall’ospedale il 34enne accoltellato a una gamba al culmine di una lite avvenuta in viale Guglielmo Marconi, nel pieno centro di Calolziocorte, a pochi passi dal municipio. Gli inquirenti stanno cercando di far luce sul preoccupante episodio accaduto lunedì in pieno giorno, intorno alle ore 16.30, che ha scosso l’intera comunità.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni richiamati dalle urla della persona aggredita. Secondo quanto raccontato dai presenti, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite che ha visto coinvolte quattro persone, probabilmente di origine turca e legate ad alcuni negozi di kebab presenti in città. Tutti particolari che però sono ancora al vaglio dei Carabinieri giunti sul luogo dell’aggressione.

Oltre al 34enne trasportato all’ospedale di Lecco con una ferita alla gamba, anche l’amico che era con lui è stato ripetutamente colpito al volto. I due aggressori, invece, si sarebbero allontanati tranquillamente verso il centro città. Il tutto sarebbe durato una manciata di minuti.

Sul posto sono giunti anche gli assessori Cristina Valsecchi e Luca Caremi che hanno dato disposizione alla Polizia Locale di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel vicino incrocio con corso Europa/corso Dante perché potrebbero fornire elementi preziosi per ricostruire i contorni della vicenda.