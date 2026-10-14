Calolziocorte, Lecco-Bergamo ancora bloccata dopo l’incidente tra camion e auto

La circolazione sulla Sp639 è ancora bloccata alle 18.10 dopo l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Calolziocorte. Lo scontro ha coinvolto un camion e un’auto

CALOLZIOCORTE – La direttrice Lecco-Bergamo è ancora bloccata (ore 18.10 ndr), a oltre quattro ore dall’incidente tra un camion e un’auto avvenuto nel primo pomeriggio in corso Europa, in frazione Sala di Calolzio, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Bergamo. La situazione sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione interessando anche la viabilità interna, aggravando una situazione già fortemente congestionata nelle ore di punta, quando code e rallentamenti sono ormai una costante.

Lo scontro si è verificato intorno alle 13.30, lungo la Sp639, la strada che collega Lecco a Bergamo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la circolazione è stata interrotta, con code in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica proveniente da Lecco e i Vigili del Fuoco. Tra le persone coinvolte c’era anche un uomo di 71 anni. Secondo le prime informazioni, gli occupanti dei due veicoli non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A distanza di ore, però, la situazione non si è ancora risolta: alle 18.10 la strada risulta tuttora bloccata e il tratto interessato non è stato completamente liberato. Un’interruzione prolungata che sta esasperando i disagi su un’arteria strategica per i collegamenti tra il Lecchese e la Bergamasca.