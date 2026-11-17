Intervenute le forze dell’ordine e allertati gli artificieri

Traffico paralizzato, deviazioni verso il centro e forti rallentamenti anche in direzione Lecco e Olginate

CALOLZIO – Un ordigno bellico è stato ritrovato questa mattina, martedì 17 novembre, a Calolziocorte, nella zona del Lavello, nei pressi della foce del torrente Buliga. Il rinvenimento ha fatto scattare le misure di sicurezza, con la chiusura di viale De Gasperi e l’intervento delle forze dell’ordine. Sono stati allertati anche gli artificieri, chiamati a occuparsi delle verifiche e delle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’ordigno sarebbe stato rinvenuto in un boschetto sottostante la strada, in prossimità del percorso pedonale che conduce verso le rive del lago, durante un abituale controllo antidroga della Guardia di Finanza, trattandosi questa di una zona di spaccio. Interdetto il passaggio nell’area, mentre le pattuglie stanno presidiando i diversi accessi per impedire l’avvicinamento delle persone e consentire lo svolgimento degli accertamenti.

La chiusura interessa viale De Gasperi in entrambe le direzioni, con posti di blocco predisposti alle estremità del tratto coinvolto. Sul versante del Pascolo, all’altezza della rotatoria che conduce verso il supermercato MD, è presente la Polizia Locale, che sta deviando i veicoli in arrivo. Dalla parte opposta, in corrispondenza di via Lavello, l’accesso è invece presidiato da una pattuglia della Guardia di Finanza.

Le limitazioni riguardano anche le strade secondarie che permettono di raggiungere la zona del ritrovamento. Diverse vie laterali risultano bloccate e non è consentito proseguire nemmeno a piedi oltre i punti di controllo.

La situazione ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione cittadina. Con viale De Gasperi interdetto al traffico, gli automobilisti stanno cercando percorsi alternativi per attraversare Calolziocorte e raggiungere la viabilità provinciale, finendo però per congestionare anche le strade interne.

Particolarmente critica la situazione in via Galli e nelle strade che collegano la zona del Lavello al centro, dove si stanno concentrando numerosi veicoli. Le auto provenienti dal Pascolo vengono indirizzate verso l’area dell’interscambio ferroviario, attraverso via Stoppani, oppure costrette a tornare indietro, mentre chi tenta di aggirare il blocco risale lungo le vie cittadine, comprese quelle nei pressi del supermercato Conad.

I rallentamenti si estendono anche alla viabilità provinciale e ai collegamenti con i Comuni vicini. Secondo alcune segnalazioni, per uscire dalla zona e dirigersi verso Lecco sono stati necessari circa venti minuti, mentre altri automobilisti riferiscono di aver impiegato fino a mezz’ora per raggiungere Olginate.

Al momento non sono ancora noti la tipologia e le caratteristiche dell’ordigno, né sono disponibili indicazioni sui tempi necessari per completare le operazioni e riaprire la strada.

La situazione resta dunque in evoluzione, con disagi che continuano a interessare buona parte della viabilità cittadina. In attesa della conclusione degli interventi, si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona del Lavello e di seguire le deviazioni indicate dalle forze dell’ordine.