L’incidente è avvenuto martedì sera all’ora di cena

Ferita una persona

PIANI RESINELLI – Intervento dei soccorritori ieri sera, martedì, presso un’abitazione ai Resinelli a causa di un incidente con il camino di casa. E’ successo verso le 19.

In posto si sono portati i Vigili del Fuoco insieme all’ambulanza, in volo anche l’elicottero. Una persona è rimasta ferita e trasportata in Ospedale per le cure del caso.