Camion bloccato in un campo a Taceno, intervento dei Vigili del Fuoco

La richiesta di soccorso nella notte tra giovedì e venerdì
Sul posto una squadra da Bellano e l’autogru dal comando di Bergamo
TACENO – Intervento nella notte per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. La sala operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso per un autoarticolato in panne entrato in un campo nel comune di Taceno.
Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Bellano col supporto dell’autogru dal comando di Bergamo. Dopo circa un’ora di lavoro, i Vigili del Fuoco sono riusciti a riportare in carreggiata il mezzo