E’ successo questa mattina intorno alle 7.30 sulla S36

Camion perde dei predalli in galleria, i pompieri sgomberano la strada

LECCO – I Vigili del fuoco di Lecco insieme alla polizia stradale sono intervenuti in ss36 direzione sud, tra Lecco e Abbadia, per mettere in sicurezza e rimuovere dei predalli edili persi da un autocarro.