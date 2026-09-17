Camper in fiamme lungo la Sp72 a Bellano, intervento dei Vigili del Fuoco

Due ore di lavoro per spegnere l’incendio e bonificare il mezzo

Verificate anche le condizioni di sicurezza della sede stradale

BELLANO – All’alba di oggi di oggi, 17 settembre, intorno alle ore 4, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco è intervenuta per l’incendio di un camper lungo la Strada Provinciale 72, nel territorio comunale di Bellano.

​Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area sono tempestivamente giunte sul posto un’autopompa e un’autobotte dal vicino Distaccamento di Bellano, supportate da una seconda autopompa inviata dalla sede centrale di Lecco.

​L’intervento del personale operativo si è protratto per circa due ore, consentendo il completo spegnimento del rogo, la successiva bonifica dell’automezzo e la verifica delle condizioni di sicurezza della sede stradale.