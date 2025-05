Cane aggressivo a Oliveto, Ats: “Segnalato il proprietario e chiesto il sequestro”

Nei giorni scorsi il Comune aveva inviato formale diffida ad Ats Brianza

Sul sequestro cautelativo del cane si attende la decisone del magistrato competente

OLIVETO LARIO – Il proprietario del cane dobermann ‘autore’ di già tre aggressioni a Onno è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecco “per non aver ottemperato a precedente disposizione di un’autorità”. A renderlo noto Ats Brianza, in risposta alla diffida fatta nei giorni scorsi dal Comune di Oliveto dopo l’ultima aggressione ai danni di un residente avvenuta il 27 aprile scorso. Ats ha anche fatto sapere di avere richiesto il sequestro preventivo dell’animale.

La diffida era stata formalmente inviata lo scorso 30 aprile al Dipartimento Veterinario di Sanità Animale di Ats dal sindaco di Oliveto, Federico Gramatica, che aveva richiesto un immediato intervento per verificare il rispetto dell’ordinanza già applicata al proprietario del cane ed anche le condizioni di detenzione.

Questa la risposta dell’ente: “Ats Brianza sta, da tempo, seguendo il caso secondo quanto previsto dalla normativa alla quale dobbiamo attenerci. In particolare si segnala come, a seguito della lesione da morsicatura avvenuta in data 27/04 nella frazione di Onno nel Comune di Oliveto Lario, il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza, valutata la segnalazione pervenuta, considerati i provvedimenti già in essere a seguito di precedenti episodi, ha predisposto una comunicazione di reato alla Procura della repubblica di Lecco a carico del proprietario del cane, per non aver ottemperato a precedente disposizione di una autorità e ha provveduto a chiedere il sequestro cautelativo del cane. Attualmente si è in attesa della decisione del magistrato competente per poter procedere”.