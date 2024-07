Cane finisce in un crepaccio a Valcava, recuperato dai pompieri

Cloe, questo il nome dell’animale, è caduta in una frattura profonda quattro metri

A trarla in salvo la squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Lecco

TORRE DE’ BUSI – Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto per recuperare un cane finito in un crepaccio a Valcava, in zona ripetitori.

Dopo le nove di questa mattina, lunedì, è scattato l’allarme per soccorrere l’animale. Una volta sul posto, la squadra SAF ha individuato il cane di nome Cloe infilato in una frattura del terreno, a circa 4 metri di profondità.

Un operatore si è imbragato e calato per riprendere la cagnolina e riconsegnarla al suo legittimo proprietario.