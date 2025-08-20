Cane incastrato in un cunicolo, i Vigili del Fuoco lo liberano

Intervento nella notte in una abitazione a Paderno D’Adda

L’animale, fortunatamente, non ha subito alcuna conseguenza

PADERNO D’ADDA – Intervento intorno alla mezzanotte di ieri, martedì, per i Vigili del Fuoco che sono stati chiamati per liberare un cane che si era cacciato nei guai. L’animale, infatti, è rimasto incastrato in un cunicolo all’interno di una abitazione privata a Paderno d’Adda.

Sul posto è stata inviata una autopompa dal comando di Lecco (molti equipaggi erano contemporaneamente impegnati su un incendio a Monticello Brianza). La squadra, dopo due ore e mezza di lavoro, è riuscita a liberare il cane creando un varco tra le pareti. L’animale, fortunatamente, non ha subito alcuna conseguenza.