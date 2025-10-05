Cane pericoloso ai Piani Resinelli, un’altra segnalazione per aggressione

L’episodio è avvenuto domenica 29 settembre nel tardo pomeriggio lungo la strada che sale al piazzale dei Resinelli

Ad essere stata aggredita, fortunatamente senza conseguenze, una donna che ha poi segnalato l’accaduto a Polizia Locale e Distretto Veterinario

PIANI RESINELLI – Un nuovo episodio di aggressione da parte di un cane sulla strada che sale ai Piani Resinelli. A segnalarlo è stata una donna, che ha formalizzato una comunicazione indirizzata alla Polizia Locale di Ballabio e al Distretto Veterinario di Lecco, dopo l’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 29 settembre.

Secondo quanto riportato nella nota, la donna stava camminando lungo la strada che conduce al piazzale dei Piani Resinelli quando, poco prima di raggiungerlo, “un cane è improvvisamente uscito dalla cascina situata (salendo) sul lato sinistro della carreggiata”. L’animale, “abbaiando in maniera minacciosa, si è avvicinato con atteggiamento aggressivo tentando di mordermi per tre volte”, ha spiegato nel suo racconto.

La donna ha aggiunto di aver “avvertito chiaramente i denti sul braccio”, pur non riportando ferite. “L’episodio mi ha spaventata molto”, ha sottolineato, precisando che “al momento dell’accaduto, la cascina sembrava priva della presenza dei proprietari”.

La donna ha chiesto alle autorità competenti di intervenire per evitare che episodi simili possano ripetersi, dato che proprio in quella zona nelle settimane precedenti sono già avvenute della aggressioni da parte di un cane. E nella comunicazione la stessa donna lo ha sottolineato: “eventi analoghi si sono già verificati in passato e risultano essere stati oggetto di precedenti segnalazioni”.

La richiesta, indirizzata alla Polizia Locale e al Distretto Veterinario che si sarebbe già attivato, punta a una verifica della situazione per garantire la sicurezza lungo il tratto stradale che porta ai Resinelli, frequentato da residenti, turisti, camminatori e ciclisti.