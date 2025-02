Cani tenuti in pessime condizioni a Nibionno, la Polizia Locale li salva

Il provvidenziale intervento a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che hanno sentito i latrati

I due cani sono stati sequestrati, liberati e affidati a un canile autorizzato

La Polizia Locale di Nibionno è stata protagonista di una operazione di salvataggio di due poveri cani detenuti in pessime condizioni e in catene da un allevatore di ovini. Il latrato dei due cani, che si trovavano in una zona di Nibionno nelle vicinanze della SS36, ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini che, preoccupati, hanno richiesto l’intervento della Polizia Locale.

Gli agenti si sono portati sulla strada vicinale segnalata e hanno verificato la presenza dei due cani detenuti in condizioni precarie e incompatibili al loro benessere, poiché tenuti in gabbie posticce, sudice e legati a delle catene, in particolare uno dei due conviveva con carcasse putrescenti di ovini.

Subito sono scattati il sequestro e la liberazione dei due cani, che sono stati affidati a un canile regionale autorizzato, congiuntamente all’azione dei medici veterinari dell’Ats di Lecco.