Spaccio di droga nei boschi: controlli anche con i carabinieri a cavallo

I controlli hanno riguardato le zone boschive di Oggiono, Galbiate e Cassago

L’obiettivo era prevenire e reprime lo spaccio di droga

OGGIONO – Prevenire e nel caso reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti: è questo l’obiettivo dei controlli effettuati dai militari della Compagnia di Merate avvalendosi anche della squadra di Carabinieri a Cavallo giunti dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma.

L’attività si è inserita nell’ambito di un servizio di controllo rinforzato del territorio battendo a setaccio i boschi di Cassago Brianza, Oggiono e Galbiate.

Tra le facce sorprese dei fruitori dei boschi, le pattuglie miste dell’Arma hanno identificato ben 76 persone. I controlli si sono estesi anche alle vie limitrofe alle aree boschive, riguardando sia auto (51 i veicoli controllati) che persone (in particolar modo egli avventori di bar a Cassago Brianza.

Controllate anche 7 persone già sottoposte a misure restrittive domiciliari.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.