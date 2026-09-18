Carabinieri. Il Comandante del Reparto Operativo Colonnello Andrea Domenici lascia Lecco

Da lunedì guiderà il Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica (TASE) di Milano

“Qui a Lecco ho vissuto tre anni intensi. Vado via con un po’ di tristezza ma con tanta curiosità”

LECCO – Da lunedì 21 settembre, il Comandante del Reparto Operativo di Lecco, Colonnello Andrea Domenici, lascerà Lecco per approdare al Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica (TASE) di Milano, l’articolazione dell’Arma dei Carabinieri che esercita la competenza interregionale (Lombardia, Liguria e Piemonte) per contrastare i reati ambientali, l’inquinamento e gli illeciti legati al ciclo dei rifiuti e alla sicurezza energetica. Il gruppo TASE coordina a livello locale i Nuclei Operativi Ecologici (NOE).

“Qui a Lecco il Colonnello Domenici ha svolto attività molto importanti, anche di rilevanza nazionale, la più nota è probabilmente quella che ha coinvolto anche Baby Gang – ha ricordato il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Nicola Melidonis -. Proprio in virtù di questa progressione professionale è arrivato a comandare il Reparto Operativo di Lecco, il più importante a livello provinciale a livello di contrasto al crimine. Ora, con la meritata promozione al grado di Colonnello, è arrivato il nuovo incarico che lo vedrà al comando di un reparto speciale di particolare importanza come il TASE. Abbiamo così l’opportunità di lanciare da Lecco una figura professionale importante che andrà a supporto non solo della realtà di Lecco ma allargherà il suo operato nell’ambito lombardo, ligure e piemontese. Al Colonnello Domenici va il mio ringraziamento per l’attività che ha svolto e per l’impegno”.

Lombardo, classe 1981, il Colonnello Domenici ha indossato la divisa per la prima volta nel 1997, frequentando gli ultimi anni di liceo presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Nel 2000 è entrato all’Accademia Militare di Modena e ha proseguito la formazione presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha successivamente completato il percorso di studi con una laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e un Master of Laws presso le Nazioni Unite in International Crime and Justice.

“Qui a Lecco ho vissuto tre anni intensi, due da Comandante di compagnia e uno da Comandante del Reparto Operativo di Lecco. Lecco è un territorio molto interessante sotto ogni punto di vista, comunque sono molto contento che la mia nuova destinazione sia un reparto competente anche su Lecco – ha detto il Colonnello Andrea Domenici -. Vado via con un po’ di tristezza perché lascio non solo un luogo di lavoro, ma rapporti umani e professionali. Però vado via anche con tanta curiosità perché mi dovrò occupare di una materia speciale, una materia particolare che è coinvolta da dinamiche importanti: basti pensare che ciò che riguarda l’ambiente e i rifiuti è secondo solo al traffico di stupefacenti. Vado con tanto entusiasmo e ringrazio il territorio lecchese”.