Casargo dice addio a Fermo Maffei, memoria storica del paese

Classe 1927, è stato tra i promotori della Mostra della Capra Orobica

Un vero e proprio punto di riferimento e “nonno” per tanti giovani

CASARGO – Tanta commozione a Casargo per la morte di Fermo Maffei classe 1927. Era la memoria storica del paese, un vero e proprio punto di riferimento e “nonno” per tanti giovani. Appassionato allevatore, è stato uno dei promotori della Mostra della Capra Orobica, appuntamento oggi molto apprezzato e che ospita ogni anno a Casargo centinaia di capi e tantissimi visitatori.

Fino all’ultimo, la sua vita si è divisa tra la stalla, l’orto e la realizzazione delle gerle. Tutti lo ricordano a bordo della sua Ape in giro per le vie del paese. Sempre pronto a dare un consiglio a chi glielo chiedeva, era anche un testimone del passato della comunità di cui conosceva e ricordava tutto. Con la morte di Fermo Maffei se ne va un pezzo di storia di Casargo e della Valsassina.

I funerali di Fermo Maffei saranno celebrati venerdì 9 gennaio alle ore 15 nella chiesa di San Bernardino a Casargo.