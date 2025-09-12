Casargo. Incidente in moto, elisoccorso un 66enne

Il sinistro è avvenuto lungo la SP66 nel tratto tra Casargo e Indovero
L’uomo avrrebbe fatto tutto da solo ed è stato elitrasportato all’ospedale in codice giallo
CASARGO – Un motociclista di 66 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, alle 17:50 circa, a Casargo, lungo la strada provinciale 66 che sale verso Indovero. L’uomo è caduto dalla moto per cause ancora al vaglio delle forse dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce Rossa di Premana e dell’elisoccorso di Como.
Dopo le prime cure prestate al 66enne sul posto, l’uomo è stato portato all’ospedale in codice giallo. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto.