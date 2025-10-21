Casatenovo, allarme per un toro in libertà nella Valle Nava

L’allerta è stata lanciata oggi, martedì, dalle forze dell’ordine

Sono in corso le battute di ricerca da parte delle forze dell’ordine e di Ats Brianza

CASATENOVO – E’ allarme a Casatenovo per un toro fuggito da un impianto di macellazione nel Monzese, segnalato nella zona della Valle Nava. A diramare l’avviso è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Galbiati, che ha rimarcato, in un comunicato, delle diverse segnalazioni giunte alle forze dell’ordine relative alla presenza di un toro di giovane età aggiungendo che Ats Brianza ha informato i Comuni della zona che un toro è fuggito da un impianto di macellazione del monzese.

“Le verifiche poste in essere dalle forze dell’ordine al momento non hanno dato esito favorevole” ha evidenziato sottolineando ai cittadini l’importanza di collaborare per acquisire informazioni utili in merito all’avvistamento dell’animale (contattare il numero unico emergenze 112).

Sono in corso attività coordinate tra le Forze dell’ordine locali e provinciali e il Dipartimento veterinario di Ats per battute di ricerca.