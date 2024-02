Casatenovo. Auto si ribalta in via Alighieri, coinvolte 4 persone

Fortunatamente solo feriti lievi tra cui una bambina di 6 anni

L’incidente è avvenuto in località Cassina de Bracchi poco dopo le 8 di questa mattina, martedì

CASATENOVO – Momenti di apprensione questa mattina in località Cassina de Bracchi a Casatenovo, poco dopo le 8, dove due auto si sono scontrate, con una delle due, una Fiat Seicento, che si è ribaltata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di due ambulanze, Croce Bianca di Biassono e Croce Rossa di Cantù, un’automedica, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente: un ragazzo di 21 anni, un uomo di 37, una bambina di 6 più una quarta persona di 38 anni. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito gravemente.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma, dalle prime informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che un’auto, una Toyota Aygo grigia che viaggiava lungo via Alighieri, svoltando per imboccare via Stoppani sia entrata in collisione con la Fiat Seicento blu proveniente dalla direzione opposta, verso Casatenovo. Un impatto violento con la Seicento che si è ribaltata.

Strada che è stata chiusa momentaneamente, poi riaperta, per consentire l’intervento dei soccorsi e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Inevitabili le code che si sono formate lungo il tratto stradale interessato.