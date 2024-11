E’ successo ieri sera, lunedì, in via Circonvallazione

CASATENOVO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri a Casatenovo in via Circonvallazione per un’incendio appartamento.

Le fiamme sarebbero scaturite dalla canna fumaria e avrebbero coinvolto le intercapedini della struttura. In posto i vigili del fuoco di Merate con due squadre. Fortunatamente, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.