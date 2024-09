Casatenovo, crollato il tetto dell’auditorium delle medie: verifiche prima di riaprire la scuola

Danni ingenti anche a Casatenovo a seguito del violento nubifragio di ieri, domenica

Il sindaco Galbiati: “Oggi l’incarico a un ingegnere strutturista di verificare la tenuta di tutto il plesso”

CASATENOVO – Le scuole medie resteranno chiuse fino al termine delle verifiche sulla sicurezza dell’intero plesso scolastico. Lo ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati all’indomani del crollo della copertura dell’auditorium della scuola media, verificatosi nel pomeriggio di ieri, domenica, durante il violento nubifragio.

“Le cause per cui una soletta metallica reticolare abbia ceduto saranno da accertare dai tecnici competenti con un’attenta indagine” puntualizza il primo cittadino riferendosi la grave cedimento strutturale che ha compromesso l’utilizzo della struttura.

Non solo. “Benché il cedimento abbia interessato solo l’area dell’Auditorium ed il resto della scuola abbia caratteristiche strutturali differenti, procederemo da oggi (lunedì 9 settembre, ndr) con l’incarico ad un ingegnere strutturista per una verifica di tutto il plesso scolastico. Sino all’esito di queste verifiche, per ragioni di sicurezza, non potrà essere utilizzato il plesso scolastico”.

Anche perché l’esito delle indagini verrà poi preliminarmente sottoposto alla valutazione del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’amministrazione comunale è quindi al lavoro per trovare soluzioni alternative in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, in programma giovedì 12 settembre: “Stiamo valutando, con l’Ufficio scolastico e la Dirigente dell’Istituto comprensivo, soluzioni alternative per l’inizio della Scuola, di cui daremo notizia non appena definito un piano operativo” conclude Galbiati.