Casatenovo, finti tecnici dell’acqua in casa di un’anziana: rubati soldi e gioielli

Il colpo è stato messo a segno mercoledì mattina in via Galilei

“L’acqua è contaminata” così i truffatori hanno derubato un’anziana

CASATENOVO – Si sono presentati alla porta di casa spacciandosi per tecnici incaricati di verificare una presunta contaminazione dell’acqua potabile. Con questa scusa sono riusciti a raggirare un’anziana, convincendola a raccogliere denaro e gioielli per metterli al riparo e poi impossessandosi di tutto. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro.

L’ennesima truffa ai danni di una persona anziana è avvenuta nella mattinata di mercoledì in via Galileo Galilei a Cassina de’ Bracchi. I malviventi hanno bussato alla porta della donna sostenendo di dover intervenire con urgenza a causa di un problema all’acqua corrente, che sarebbe stata contaminata. Una volta entrati nell’abitazione, hanno proseguito il raggiro spiegando alla proprietaria che i suoi preziosi e i contanti avrebbero potuto essere danneggiati dall’acqua inquinata e che, per questo, era necessario metterli al sicuro.

Con modi decisi e atteggiamenti apparentemente professionali, sono riusciti a convincere la vittima a raccogliere denaro e gioielli. Una volta ottenuto quanto volevano, i truffatori si sono impossessati dei preziosi e si sono rapidamente allontanati.

Solo poco dopo la donna ha realizzato di essere stata derubata e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito, condiviso anche dal sindaco Filippo Galbiati, a non aprire la porta a sconosciuti e a non fidarsi di chi si presenta come tecnico o incaricato di un intervento urgente senza un appuntamento o una verifica preventiva. In caso di dubbi è sempre possibile contattare il 112.