Casatenovo, Lario Reti rilancia i pozzi Vismara per l’acqua pubblica

Investimento da 1,7 milioni di euro per restituire nuova vita a due storici pozzi dismessi

CASATENOVO – Un investimento da 1,7 milioni di euro per restituire nuova vita a due storici pozzi dismessi e rafforzare l’approvvigionamento idrico del territorio. A Casatenovo, Lario Reti Holding ha avviato l’intervento di riqualificazione e connessione alla rete comunale degli ex pozzi situati all’interno della ex proprietà Vismara, acquisiti nel 2018.

L’operazione, spiegano da Lario Reti, rappresenta un tassello importante nel più ampio piano per contrastare la siccità e valorizzare le risorse idriche locali. L’obiettivo è chiaro: alleggerire la pressione sull’acquedotto del Brianteo — principale infrastruttura idrica della provincia di Lecco — e aumentare la resilienza del sistema in caso di periodi critici per la disponibilità d’acqua.

Le attività in corso prevedono, in una prima fase, la riqualificazione delle strutture esistenti: pulizia delle colonne e dei filtri dei due pozzi, sostituzione delle pompe, e sistemazione degli impianti di base. Nella seconda fase si procederà con la realizzazione di circa 2 km di nuova rete di adduzione e distribuzione idrica. Sarà installato anche un impianto di disinfezione a raggi UV per garantire l’idoneità dell’acqua immessa in rete.

Il nuovo tracciato collegherà i pozzi al serbatoio Monteregio, già potenziato tra il 2017 e il 2018 con la costruzione di due nuove vasche. L’attenzione all’ambiente e alla sicurezza è un altro caposaldo del progetto. Tra il 2020 e il 2021 era stato già effettuato il relining della fognatura corrispondente, un intervento da 250.000 euro che ha permesso di preservare l’integrità dei pozzi. Ora si procederà anche alla riqualificazione delle aree limitrofe, al rinnovo dell’impermeabilizzazione e alla separazione della rete fognaria nelle zone oggetto degli scavi per la nuova adduttrice.

I lavori, per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro, si concluderanno indicativamente entro la fine del 2025. Seguiranno poi gli interventi di ripristino definitivo: asfalti, aree verdi, piantumazione di arbusti e installazione di recinzioni per garantire sicurezza e decoro urbano.

Un’operazione che non solo migliorerà il servizio per i cittadini, ma che — come sottolineano da Lario Reti — “costituisce un ulteriore passo nella lotta alla siccità, con la valorizzazione delle risorse idriche locali”.