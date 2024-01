Casatenovo, lascia i propri rifiuti domestici nel cestino pubblico: multato

La sanzione è stato elevata per errato conferimento

“Un comportamento che viene adottato per eludere le normative in materia di raccolta differenziata vigenti sul territorio comunale”

CASATENOVO – Multato per aver depositato dei sacchetti contenenti i propri rifiuti domestici in uno dei cestini pubblici situati in località Campofiorenzo. E’ successo a Casatenovo al termine di un’indagine amministrativa svolta dalla Polizia locale in merito al contrasto dell’abbandono e dell’errato conferimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Gli agenti capitanati dal comandante Matteo Tocchetto sono riusciti a risalire all’identità della persone che aveva depositato dei sacchetti contenenti i propri rifiuti domestici in uno dei cestini pubblici in località Campofiorenzo.

“Tale comportamento, insieme all’abbandono vero e proprio di rifiuti a margine delle strade e nelle aree boschive che possono anche sfociare in violazioni di carattere penale, viene adottato per eludere le normative in materia di raccolta differenziata vigenti sul territorio Comunale” puntualizzano la vice sindaco Marta Comi e lo stesso comandante Tocchetto, annunciando che nel corso di tutto l’anno 2024 la Polizia Locale garantirà il proprio impegno al fine di contrastare tale comportamenti scorretti.