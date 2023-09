Casatenovo: linea dura sull’abbandono rifiuti. In arrivo le fototrappole

Due le multe elevate nel giro di pochi giorni per l’abbandono di rifiuti

In arrivo due fototrappole di ultima generazione grazie alle quali sarà possibile intensificare i controlli

CASATENOVO – Due multe sono state elevate nel giro di pochi giorni. E ora, grazie all’arrivo di due fototrappole di nuova generazione, i controlli potranno venire ulteriormente intensificati. Giro di vite da parte della Polizia locale sull’abbandono e la gestione irregolare dei rifiuti sul territorio comunale. Solo negli ultimi dieci giorni sono state infatti elevate due sanzioni in materia a danno di due cittadini che non avevano conferito correttamente i rifiuti.

I controlli da parte dei “ghisa”, guidati dal comandante Matteo Tocchetto, sono volti infatti sia a verificare il corretto utilizzo del “sacco rosso” e il rispetto dei giorni esatti di conferimento della differenziata sia a contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti per le strade. Nel primo caso, la sanzione è di 50 euro così come previsto dal regolamento comunale, mentre nel secondo la multa è di 600 euro così come stabilito dal Testo unico ambientale del 2006.

Non solo. La prospettiva è di riuscire a intensificare ulteriormente i controlli grazie a nuovi dispositivi. La conferma arriva dallo stesso comandante: “A breve inoltre, grazie alla procedura promossa dalla Provincia di Lecco per interventi di riqualificazione ecologica delle SP e di prevenzione dell’abbandono di rifiuti, il Comune sarà dotato anche di due fototrappole di ultima generazione che, una volta integrate nel contesto tecnico e normativo del Comune di Casatenovo, potranno essere utilizzate per ulteriori servizi a contrasto dell’abbandono di rifiuti”.