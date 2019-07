Cassago. Furto in abitazione, arrestati quattro giovani studenti

Sorpresi dai Carabinieri ancora all’interno della villetta

Dopo essere entrati si sono messi a mangiare e bere

CASSAGO BRIANZA – I Carabinieri della Stazione di Cremella li hanno sorpresi ancora all’interno dell’abitazione a Cassago Brianza. Nei guai sono finiti quattro giovani, tutti studenti residenti in comuni della Brianza Lecchese, tra cui due minorenni (di anni 15 e 17) e due maggiorenni (di anni 18 e 19), arrestati per furto in abitazione.

I Carabinieri, a seguito di una richiesta da parte del proprietario, sono intervenuti in una villa bifamiliare con giardino e piscina dove hanno trovato i giovani, tre dei quali di origine straniera, che all’arrivo dei militari hanno tentato di nascondersi all’interno dell’abitazione.

I ragazzi, dopo essere penetrati nell’immobile, hanno consumato alcuni alcoolici e generi alimentari rubando dai due appartamenti oggetti per un valore di circa 400 Euro. La refurtiva, che è stata ritrovata all’interno di una stanza, pronta per essere trafugata.

Gli arrestati minorenni sono stati portati al Centro di Prima Accoglienza “Cesare Beccaria” di Milano a disposizione del competente Tribunale per i Minorenni di Milano mentre i due maggiorenni, entrambi di origine straniera, nella mattinata odierna, sono stati condotti al Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo. Il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha riconfigurato i fatti in violazione di domicilio, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di uno solo degli indagati.