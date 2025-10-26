Cassina, auto esce di strada e prende fuoco. In corso le ricerche per risalire al proprietario

L’auto è finita fuori strada e ha preso fuoco
In corso le ricerche delle forze dell’ordine per trovare il proprietario del mezzo e chiarire l’accaduto
CASSINA VALSASSINA – La richiesta di soccorso arriva qualche minuto dopo le 22 di ieri, sabato 25 ottobre: un’auto finita fuori strada lungo i tornanti della strada provinciale 64, poco distante dal passo della Culmine San Pietro, con gli alberi che ne hanno fermato la corsa, ma nell’impatto è scoppiato l’incendio.
All’arrivo dei soccorritori dell’ambulanza del Soccorso Introbio e dei Vigili del fuoco – intervenuti con un’autopompa per spegnere le fiamme -, però, non c’era traccia del conducente del veicolo, nessun ferito nelle vicinanze del luogo dell’impatto.
Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al proprietario del veicolo.