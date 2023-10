Cassina Valsassina. Donna si infortuna nel bosco, intervento del Soccorso Alpino

L’escursionista ha riportato un infortunio alla caviglia

A prestarle soccorso i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone e Croce Rossa di Ballabio

CASSINA VALSASSINA – Soccorso Alpino al lavoro ieri mattina, sabato, per una donna infortunata in una zona boschiva sopra l’abitato di Cassina Valsassina. L’escursionista, una 59enne, si sarebbe fatta male a una caviglia tanto da non riuscire a proseguire e a rendere necessario allertare i tecnici della Stazione di Valsassina-Valvarrone, che si sono recati sul luogo dell’incidente.

Una volta medicalizzata, la donna è stata trasportata in barella portantina fino all’abitato, dove era presente un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio, che ha condotto l’infortunata fino all’Ospedale di Lecco.