Cento persone in cerca di Mariolino Conti, disperso da 5 giorni

Il Ragno di Lecco è scomparso martedì scorso senza fare rientro da una passeggiata

SONDRIO – Sono un centinaio le persone che per tutta la giornata di oggi, sabato 18 novembre, hanno partecipato alle ricerche di Mario “Mariolino” Conti l’alpinista di 79 anni, Ragno di Lecco, disperso nella zona di Sondrio da martedì scorso.

Da cinque giorni non si hanno più tracce di Conti e quest’oggi si è arrivata una vera propria task force.

Impegnati il Cnsas Lombardo (con i tecnici delle delegazioni VII Valtellina – Valchiavenna e XIX Lariana, la squadra forra regionale e le unità cinofile da ricerca in superficie), insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il Comune di Sondrio, la Polizia locale dei Comuni interessati per esaminare le riprese delle videocamere, il Gruppo Ragni di Lecco e numerosi volontari, amici e conoscenti dell’alpinista. Hanno operato i droni della Protezione civile e sono stati effettuati sorvoli in elicottero.

Le squadre hanno ispezionato i luoghi più impervi con diverse calate, con la bonifica di zone attraversate da corsi d’acqua, sui sentieri e nelle aree ritenute prioritarie, sia quelle già battute nei giorni scorsi, sia ampliando il raggio d’azione, nei dintorni di Sondrio e verso la Valmalenco, ma di Conti ancora nessuna traccia. Le ricerche proseguiranno anche domani, domenica.