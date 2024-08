Centro, stazione e giardini: controlli straordinari della Polizia di Stato a Lecco e Mandello

Giovedì i controlli sono scattati a Lecco; il giorno successivo è stata la volta di Mandello

Attenzionate le zone delle due città dove sono state segnalate nelle ultime settimane situazioni che hanno generato allarme sociale

LECCO / MANDELLO – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Lecco e a Mandello, con particolar riferimento alle zone dove sono state segnalate di recente situazioni che hanno generato allarme sociale. E’ quanto ha predisposto il questore di Lecco Ottavio Aragona, seguendo le determinazioni scaturite nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in più occasioni in Prefettura.

Giovedì sera, 8 agosto, sono scattati i primi controlli che hanno riguardato la città di Lecco e, nello specifico, il centro cittadino con via Volta, via Cavour, piazza Diaz, piazza della Stazione e lo stesso scalo ferroviario osservati speciali. A operare, coordinati dalla Polizia di Stato, personale della Questura – Squadra Volanti insieme ai colleghi della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e da personale della Polizia Locale di Lecco.

Complessivamente, nel corso dello stesso, sono state identificate 44 persone, controllati 10 veicoli e 1 esercizio commerciale.

Ieri pomeriggio, venerdì 9 agosto, il servizio di controllo è stato svolto a Mandello, con focus su stazione ferroviaria, giardini pubblici e spiaggia comunale, luoghi ove di recente si sono registrate situazioni che hanno generato allarme sociale e disturbo della quiete pubblica.

A intervenire, personale della Questura – Squadra Volanti, personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Complessivamente, in questo caso, sono state identificate 35 persone. L’obiettivo di questi controlli straordinari è quello di prevenire fenomeni che compromettano la sicurezza e il decoro urbano, nonché innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini.