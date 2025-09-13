Cercatore di funghi cade in un canale, intervento del Soccorso Alpino a Cortabbio

Il 78enne è scivolato finendo in una zona particolarmente pericolosa

Il Soccorso Alpino rinnova l’appello alla massima prudenza

PRIMALUNA – Allarme a Cortabbio di Primaluna, nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, per un cercatore di funghi di 78 anni caduto in una zona impervia. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14, l’uomo è caduto in un canale, in una zona particolarmente pericolosa sopra l’abitato di Cortabbio, nei pressi del Santuario di Santa Maria Bambina.

I tecnici del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone hanno raggiunto l’anziano, lo hanno stabilizzato e lo hanno trasportato fino all’ambulanza che lo attendeva in paese. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Il Soccorso Alpino invita tutti i cercatori di funghi alla massima prudenza, visto che ogni anno sono numerosi gli interventi di soccorso. Qui alcuni consigli per limitare i rischi.