Cernusco Lombardone. 35enne investito in via Carlo Porta

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza

CERNUSCO LOMBARDONE – Un uomo di 35 anni è stato investito questa mattina poco prima delle 8 a Cernusco Lombardone. L’incidente si è verificato lungo via Carlo Porta.

L’allarme è scattato alle 7:50. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari con un’ambulanza dll’Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate e un’automedica. Il 35enne è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento tali da far temere per la vita.

A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente le forze dell’ordine giunte sul posto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’investimento.